Continuano gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team | previsioni per il 29 maggio

Continuano gli Incontri Principali di #FIFA18 #UltimateTeam, previsioni per il 29 maggio

(Di lunedì 28 maggio 2018) Iri campionati di18sono ormai a riposo da una settimana abbondante, con la scena calcistica che è prerogativa delle serie minori e dei tornei meno in vista del panorama mondiale. Un fine settimana molto triste quello che si è appena concluso per i calciofili di tutto il globo, risollevato degnamente dallo spettacolo della finale di UEFA Champions League, conclusasi con la vittoria del Real Madrid sul Liverpool per tre reti a zeo.Ovviamente18è ben lungi dall'andare in vacanza, con i mesi estivi che permetteranno di dare libero sfogo alla propria passione calcistica digitale e di affrontare in salsa videoludica anche i Mondiali di Russia 2018.Come di consueto, non mancheranno quindi all'appello gli, le sfide creazione rosa che mettono gli utenti a confronto con prove che spronano lo spirito di competizione degli ...