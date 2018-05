Conte esce di scena con l' auto blu | «La politica è così Io ce l' ho messa tutta»

Governo M5S-Lega - Conte esce di casa diretto a Montecitorio. Di Maio al Quirinale tra applausi ed incitamenti : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte intorno alle 16.30 di domenica 27 maggio è uscito di casa per andare a Montecitorio. Ad attenderlo, oltre le telecamere e i cronisti una piccola folla da cui partono applausi. Più tardi, intorno alle 18, è la volta di Luigi Di Maio che è uscito di casa e, a sorpresa, si è diretto al Quirinale. Nonostante l’incitamento di un passante il capo politico del M5S è rimasto teso in volto e non ...

Giuseppe Conte/ Il prescelto di M5s e Lega : "Un italiano senza santi in Paradiso" : Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', l'attacco dell'opposizione(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:14:00 GMT)

Di Maio e Salvini al Colle : “Siamo pronti a far crescere l’Italia”. Conte “miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Serie B - Red Bull B-Best : Pesce vince il Contest della 41ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 41ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Fabrizio Frizzi - esce il libro sulla sua vita. L'autore rivela il Contenuto-bomba : Fabrizio Frizzi, esce il libro sulla sua vita. L'autore, il giornalista della Stampa Alberto Infelise, annuncia: 'È una storia d'amore. Tra Fabrizio e il suo pubblico, i suoi amici, la sua famiglia, ...

Rassegna 9.5. Trump esce dall'accordo sul nucleare con l'Iran per acContentare Israele. Ma è un pericolo per la pace : Repubblica Politica. Mattarella attende, ma per il governo prepara il ticket Belloni-Rossi. Il presidente disposto a dare altre 24 ore se i partiti lo chiedono, poi metterà in pista il governo di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del Contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...