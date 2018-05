Consumi | Coldiretti | “In 2 pizze su 3 mozzarella lituana e salsa cinese”

Consumi : Coldiretti - con 8 - 5 mld kg per ortofrutta record decennio (2) : (AdnKronos) – Sotto accusa sono invece le importazioni incontrollate dall’estero favorite dagli accordi commerciali agevolati stipulati dall’Unione Europea come il caso delle condizioni favorevoli che sono state concesse al Marocco per pomodoro da mensa, arance, clementine, fragole, cetrioli e zucchine o all’Egitto per fragole, uva da tavola, finocchi e carciofi. Accordi fortemente contestati perché nei paesi di origine è ...

Consumi : Coldiretti - con 8 - 5 mld kg per ortofrutta record decennio : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – record del decennio per i Consumi di frutta e verdura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut 2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista, sottolinea la Coldiretti, continua anche nei ...

Alimenti - Coldiretti : record del decennio per i Consumi di frutta e verdura : record del decennio per i consumi di frutta e verdura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut 2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista – sottolinea la Coldiretti – continua anche nei primi due mesi del 2018 che segnano ...

Consumi - Coldiretti : “Flop ortofrutta per i sacchetti dopo il record” : Il calo dei Consumi colpisce l’ortofrutta nel primo trimestre dell’anno dopo il record italiano del decennio, con 8,52 miliardi di chili acquistati nel 2017, un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti a commento delle elaborazioni Ismea, relative ai primi tre mesi del 2018 che, per effetto dell’introduzione dell’obbligo dei sacchetti, ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni - 3 - : AdnKronos, In Italia a fronte di una produzione di 370 mln di chili si ha un'importazione che ha superato i 500 mln di chili, rileva la Coldiretti su dati Istat, con i 2/3 in arrivo dalla Spagna che è ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni - 4 - : AdnKronos, Ci sono dunque le condizioni per crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa è il rischio evidente che olio straniero venga 'spacciato' come italiano, infatti sulle bottiglie di ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (2) : (AdnKronos) – In Italia, spiega la Coldiretti sulla base di un’indagine Ismea, 9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i giorni secondo uno stile alimentare fondato sulla dieta mediterranea che ha consentito al Belpaese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.In Giappone i Consumi sono aumentati di 8 volte ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (3) : (AdnKronos) – In Italia a fronte di una produzione di 370 mln di chili si ha un’importazione che ha superato i 500 mln di chili, rileva la Coldiretti su dati Istat, con i 2/3 in arrivo dalla Spagna che è anche il primo produttore mondiale con un miliardo di chili. A pesare è ora anche l’ondata di maltempo del 2018 con almeno 25 mln di piante di ulivo danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo sino al Lazio ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (4) : (AdnKronos) – Ci sono dunque le condizioni per crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa è il rischio evidente che olio straniero venga ‘spacciato” come italiano, infatti sulle bottiglie di extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati, spiega la Coldiretti, è quasi impossibile, nella stragrande maggioranza dei casi, leggere le scritte ‘miscele di oli di oliva comunitari’, ...

Gelato - Coldiretti : con il caldo Consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...