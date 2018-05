Confermata la messa in onda di Tutto Può Succedere 3 su Rai1 a giugno | cosa succederà a

optimaitalia

: Ufficiale la data di #TuttoPuòsuccedere3 su Rai1 da giugno: cosa succederà a casa Ferraro? - OptiMagazine : Ufficiale la data di #TuttoPuòsuccedere3 su Rai1 da giugno: cosa succederà a casa Ferraro? - Max_Alle : RT @IntSolo: Ma solo a me la 'pezza' messa da Sabatini sul post Madrid pare peggiore del buco? 'Non me la sono sentita di fermare Buffon'.… - RipperReview : RT @IntSolo: Ma solo a me la 'pezza' messa da Sabatini sul post Madrid pare peggiore del buco? 'Non me la sono sentita di fermare Buffon'.… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Dopo tanta attesa è finalmente ufficiale la data diPuò3. La fiction di, per tutti la Parenthood italiana, tornerà inil mese prossimo con i nuovi episodi che potrebbero chiudere questi anni insieme alla famiglia Ferraro.La serie non ha avuto un grosso seguito ma i fedelissimi attendono ormai lainda mesi eha deciso di far slittare la data dipuò3 proprio al periodo fuori garanzia quando la tv si "spegne" in vista dell'arrivo della bella stagione.Ad annunciare lainè stato uno dei promo a rotazione sulla rete ammiraglia Rai che ha confermato che laindipuò3 è prevista per il prossimo mese die, in particolare, dal prossimo 14occupando la serata del giovedì.La conferma è poi arrivata anche da parte degli stessi protagonisti della serie che dai loro account ...