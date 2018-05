Concerti | Vasco Rossi | la scaletta della data zero del VascoNonStop 2018 a Lignano

Biglietti per i Concerti di Vasco - sequestrati otto siti falsi : indagati due truffatori : La polizia postale dell’Emilia-Romagna, coordinata dal pm Luca Venturi, ha oscurato e sequestrato otto siti internet spacciatisi per rivenditori ufficiali dei Biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi...

Ufficiale la band di Vasco Rossi per i Concerti 2018 - gli addii e le new entry di VascoNonStop Live : Dopo gli annunci di alcune clamorose rinunce a membri storici del gruppo, è arrivata la conferma Ufficiale dei nomi della band di Vasco Rossi per i concerti 2018 negli stadi, al via il pRossimo primo giugno a Torino. VascoNonStop Live segnerà l'addio o quantomeno l'arrivederci a due musicisti molto noti alla Combriccola del Blasco, Andrea Innesto detto Cucchia e Clara Moroni. Nel primo caso, ha annunciato Vasco Rossi, siccome non ci sarà ...