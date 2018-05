Con Mattarella | non con i poteri forti

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) La crisi istituzionale che è si aperta in queste ore apre una faglia pericolosa per la democrazia italiana. La richiesta di mettere il presidente della Repubblica in stato d'accusa agitata dal Movimento Cinque Stelle e da Fratelli d'Italia, insieme all'incitamento a una reazione popolare promosso da Matteo Salvini sono l'accelerazione di una escalation drammatica che è purtroppo nelle corde di ciò che oggi è diventato il Paese.Il contratto per il governo del cambiamento è la base programmatica di una nuova alleanza tra nazional-populismi diversi ma complementari. Non sappiamo quanto durerà l'esperienza di Cottarelli e neppure se alle prossime elezioni si presenteranno insieme oppure terrà il centro-destra. Ma è evidente: esiste una convergenza eversiva, che punta a scardinare - come bene rileva Calabresi su Repubblica - ...