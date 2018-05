“Come un piccolo gentiluomo” Baby George | che bel gesto al royal wedding! Si scopre solo

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Certi retroscena delwedding escono fuori soltanto ora. In diretta era impossibile sapere cosa succedeva ‘dietro le quinte’. Come le parole di Meghan Markle al suo truccatore di fiducia durante la seduta di make up pre cerimonia, quando gli ha rivelato che anche dopo aver pronunciato il fatidico sì a Harry vorrebbe essere chiamata semplicemente ‘Meg’ dagli amici; o come lo stratagemma usato dal fotografo Alexi Lubomirski per far star fermi i 10 bambini, tra paggetti e damigelle, mentre realizzava gli scatti ufficiali di sposi e famiglia dopo la cerimonia. Non lo avete ancora letto? Mitico: Mentre stavamo preparando i grandi scatti di famiglia e stavo mettendo il Duca di Edimburgo e Sua Maestà sulle loro sedie, ho sentito i bambini che piangevano in sottofondo e c’era un po’ di caos. E poi mi è arrivata all’orecchio quella parola ...