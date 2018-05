Come semplificarsi la vita e godersela di più

vanityfair

: RT @AnnaFata_: Come semplificarsi la vita e il lavoro evitando le trappole mentali - NickMurdaca : RT @AnnaFata_: Come semplificarsi la vita e il lavoro evitando le trappole mentali - AnnaFata_ : Come semplificarsi la vita e il lavoro evitando le trappole mentali -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Esiste un modo perla? È questa la domanda che ogni tanto frulla nella testa di chi corre sempre di qua e di là. Sì, perché – fra lavoro, famiglia e impegni di vario tipo – è difficile vivere giornate “facili”. Il più delle volte l’impressione è quella di affrontare un tour de force dopo l’altro. E di arrivare alla sera con la sensazione di essere sopravvissuti. Per fortuna non siamo destinati ad avere sempre e per forza giornate complicate. Dobbiamo considerare infatti che, se da una parte ci sono le difficoltà e gli ostacoli che ci piombano addosso (e basta), dall’altra, a farci affannare, sono anche le difficoltà che ci creiamo noi stessi, con le nostre stesse mani. In quali casi? Quando, senza volerlo, siamo noi per primi a complicare le situazioni, quando siamo noi per primi ad adottare (senza esserne obbligati) modi di pensare controproducenti o quando, ...