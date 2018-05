COLONY - Recensione 3x04 Hospitium

lostinaflashforward

(Di lunedì 28 maggio 2018) La terza stagione dicomincia a mostrare i primi segni di pericolo, oppure un pericolo già abbatuttosi sui nostri eroi (dipende dai punti di vista) nel suo quarto episodio, dal titolo "". La parola scelta per riassumere quanto visto deriva dal latino e indica una forma di relazione tipica dell'antica Roma stabilita in un trattato che consisteva nel diritto a un'ospitalità completa riconosciuta dallo Stato romano, che può ben applicarsi alla situazione in cui si trovano i Bowman o più in generale a qualcosa di ben più radicato. Con la regia resta a Peter Leto e la sceneggiatura affidata a Marcus Dalzine (How to Get Away With Murder), questo episodio prosegue le due storyline a cui abbiamo assistito finora, fra sviluppi importanti, situazioni tese e un'amaro colpo di scena.-Dati da sfruttare: L'episodio si apre con un flashback incentrato su Macgregor, il quale incontra un ...