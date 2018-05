Classifica Atp | Nadal in testa | Fognini migliore azzurro

Nuova Classifica Atp – Nadal vince Roma e torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...