Clarks presenta le Wallabee in limited edition

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ladi, scarpa mitologica dal design unico, sceglie una versione luxury e inper affrontare l’estate 2018. Saranno infatti solo 365 paia, per ognuno dei quattro colori, blu, beige, azzurro pallido e tabacco, i booties numerati e realizzati con il suède Janus Butt (uno dei più morbidi e preziosi) della conceria inglese Charles F.Stead. Le finiture? In pelle ton sur ton super soft, mentre la suola prova un nuovo colore antique amber. Dove si trovano? Sull’e-shop del brand. Ma non fatevi frenare dai tentennamenti. Lerichiamano immediati sold out.