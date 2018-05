Blastingnews

: Clamoroso: il portiere del Liverpool minacciato di morte - simonasso10 : Clamoroso: il portiere del Liverpool minacciato di morte - sauro_rossi : @chedisagio credo che #Mattarella abbia fatto un errore strategico clamoroso. Come il portiere del Liverpool, parat… - sauro_rossi : Spero di sbagliarmi:credo che #Mattarella abbia fatto un errore strategico clamoroso. Come il portiere del Liverpoo… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il ruolo delè così, maledettamente altalenante. Un attimo prima realizzi una parata miracolosa, che sembra renderti il protagonista assoluto del match, e quello dopo commetti un incredibile errore, che ti etichetta come il principale artefice di una bruciante sconfitta. Loris Karius, estremo difensore del, lo sa bene. Le sue clamorose distrazioni, infatti, hanno consegnato la tanto ambita Champions League nelle mani di Cristiano Ronaldo e compagni. L'incubo del, però, sembra non sia ancora finito. Le minacce Per Loris Karius, non sarà affatto facile dimenticare la terribile notte di Kiev. Così come per i tifosi del, che sognavano di riportare a casa la "coppa dalle grandi orecchie", facendo riaffiorare i felici ricordi della finale di Istanbul, vinta in maniera rocambolesca contro il Milan di Carlo Ancelotti. Alcuni supporters dei Reds (se così si ...