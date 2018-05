Cinque cose che non sapete sulla storia di “Wild Wild Country”

Formula 1 - GP Monaco. Cinque cose da sapere prima della gara nel Principato : 1, Quale assetto per le monoposto? Siamo su un circuito da massimo carico aerodinamico che richiede un ottimo telaio per ottenere la massima aderenza, il cosiddetto "grip meccanico", sull'asfalto ...

Cinque cose da ricordare del matrimonio di Harry e Meghan : È raro trovare riferimenti alla schiavitù e al potere che ha l'amore di cambiare il mondo durante le cerimonie della Chiesa d'Inghilterra Ma c'è stato un momento più leggero quando Curry ha ...

Cinque cose gratis da vedere a Roma : A Roma, fortunatamente, non tutta la bellezza è a pagamento. Chi è allergico ai biglietti d’ingresso, necessari molte delle principali attrazioni cittadine, sarà felice di sapere che la Capitale è piena di edifici, giardini ed esperienze tanto magnifiche quanto gratuite. Curiosi di sapere quali? Il quartiere Coppedè ne è un primo esempio: questo gruppo di palazzi e palazzine in stile gotico e liberty, è stato scelto da molti registi (Dario ...

Amore : Cinque cose che non possono mai mancare in una relazione : Amore: cinque cose che non possono mai mancare in una relazione Far funzionare una relazione non è poi così facile, ma basta saper rispettare poche e semplici regole per avere un Amore al top Continua a leggere

Ecco le Cinque cose che non bisognerebbe mai fare appena svegli : Il risveglio al mattino, per la maggior parte delle persone, è un momento particolare, spesso traumatico soprattutto durante la settimana lavorativa. Il momento del risveglio è quindi molto delicato, in grado di compromettere seriamente l’intera giornata, influenzando l’umore e la serenità mentale. Per addolcire al meglio la giornata, vengono consigliate cinque cosa da non fare assolutamente. fare la lavatrice appena svegli: questa ...

Cinque cose che Di Maio ha detto per spiegare la strategia di M5s : Luigi Dio Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, mette in chiaro un paio di cose. La prima è che con Silvio Berlusconi non potrà mai esserci alcuna alleanza e che Matteo Salvini deve rassegnarsi. La seconda è che la porta al Pd non è mai chiusa e che ora aspetta di parlare con tutto il Partito Democratico. E sottolinea tutto. Ecco 5 cose importanti che Di Maio ha detto al quotidiano. Qualunque tipo di ...

Sinistra : Cinque cose da cambiare : Il mio articolo "Le macerie della Sinistra", del 22 marzo scorso sull'HuffPost e su www.sbilanciamoci.info ha provocato critiche, richieste di chiarimenti e domande su come andare avanti. Le proposte su come continuare sono già nelle conclusioni di quell'articolo: rinnovare la cultura politica, lavorare nella società, praticare la politica dal basso, continuare nella "lunga marcia nelle istituzioni". Sì, ma in pratica che ...