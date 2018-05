Cinque anni in mare con la barca a vela per difendere il Mediterraneo dagli assalitori

Modena - Cinque minorenni condannati a 14 anni e 4 mesi per l’omicidio del 20enne ucciso e messo in una valigia : Congliang Hu, conosciuto da tutti a Modena come Leo, era stato trovato morto dalla madre all’interno di una valigia in casa sua lo scorso 25 novembre. Ora il tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 14 anni e 4 mesi in rito abbreviato i cinque presunti autori dell’omicidio, tutti cinesi di 17 anni e residenti a Prato. Quattro di loro hanno ammesso un ruolo nel delitto, il quinto si è sempre detto estraneo. Nel corso delle indagini è ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Cassani : “Dipendiamo da Nibali e da Aru. Bisogna aspettare Cinque o sei anni per avere dei risultati diversi” : Non è stato senza dubbio un Giro d’Italia esaltante per i colori azzurri. Questa edizione 2018 ha riservato il quinto posto in classifica generale di Domenico Pozzovivo ed il decimo di Davide Formolo, le 4 vittorie di tappa di Elia Viviani allo sprint ed una di Enrico Battaglin. Questo è il bottino italico nella Corsa Rosa n.101. In questo senso, colpisce l’assenza di un corridore del Bel Paese nei primi quattro della classifica ...

Alla Spezia 84 imprese artigiane hanno titolari sotto i trentaCinque anni : La Spezia - Ogni 10 mila giovani italiani con meno di 35 anni si contano 67 imprese artigiane giovanili. Il valore è superato soprattutto in Liguria, dove se ne contano 104, seguita da Piemonte con 98 ...

Piano FCA 2018-2022 - Cinque anni - dieci nodi da sciogliere : Sergio Marchionne è arrivato ai titoli di coda. Quello che presenterà il prossimo venerdì 1 giugno è l'ultimo Piano industriale della sua lunga militanza al vertice di Fiat Group Automobiles prima e del gruppo FCA poi. L'amministratore delegato, dopo 14 anni al timone di una creatura negli anni diventata sempre più sua, è chiamato a indicare la strada che il costruttore deve percorrere per continuare a lottare in un settore che verrà ...

Loredana Lecciso : ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata Cinque anni fa Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso [Video]. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a Domenica Live, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e ...

Loredana Lecciso : ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata Cinque anni fa : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a "Domenica Live", il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e 'Domenica ...

Tabaccaio ucciso durante una rapina nel 2014 - arrestati Cinque banditi dopo anni di indagini : Il 19 dicembre 2014 Manuel Bacco, Tabaccaio di 39 anni, fu ucciso a colpi di pistola nel suo negozio di corso Alba ad Asti. dopo oltre tre anni di indagini, i carabinieri sono risaliti alla banda di rapinatori. In cinque sono finiti...

Stasera Italia - Fabrizio Corona irrompe in diretta contro la D’Eusanio : «Mi ha leccato il culo per Cinque anni». Alda : «Mi hai sempre fatto schifo» – Video : Alda D'Eusanio Fabrizio Corona è tornato. E lo si è sentito. L’ex «re dei paparazzi», che nei giorni scorsi aveva ricevuto il via libera dal giudice di sorveglianza all’uso dei social network e a rilasciare interviste, non ha perso l’occasione per sfruttare la riacquistata libertà e ieri sera è intervenuto telefonicamente a sorpresa durante il talk show di Rete4 Stasera Italia. Sono volate parole forti nei confronti di ...

Fabrizio Corona in collegamento telefonico - litiga in diretta tv con Alda D’Eusanio : “Mi hai leccato il c*** per Cinque anni” : Fabrizio Corona ha ottenuto da poco tempo il permesso di riprendere tutte le sue attività lavorative, tra cui quello di rilasciare interviste, apparire in video, usare i social e partecipare a delle serate. In un precedente articolo vi abbiamo informato sulla prima intervista di Fabrizio Corona dopo la scarcerazione rilasciata al settimanale Chi, al suo caro amico Gabriele Parpiglia. Ieri sera abbiamo avuto la sorpresa di sentire Corona in ...

Stasera Italia - Fabrizio Corona irrompe in diretta contro la D’Eusanio : «Mi ha leccato il culo per Cinque anni». Alda : «Mi hai sempre fatto schifo» – Video : Alda D'Eusanio Fabrizio Corona è tornato. E lo si è sentito. L’ex «re dei paparazzi», che nei giorni scorsi aveva ricevuto il via libera dal giudice di sorveglianza all’uso dei social network e a rilasciare interviste, non ha perso l’occasione per sfruttare la riacquistata libertà e ieri sera è intervenuto telefonicamente a sorpresa durante il talk show di Rete4 Stasera Italia. Sono volate parole forti nei confronti di ...

Salerno - ventiCinque anni - è incinta : cade dalla scala e muore : Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra, in provincia di Salerno . Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che ...

Fabrizio Corona interviene in diretta tv e dice ad Alda D’Eusanio : “Mi hai leccato il c*** per Cinque anni”. Lei : “Mi hai sempre fatto schifo” : “Alda D’Eusanio mi ha leccato il culo per cinque anni“. Con queste parole Fabrizio Corona ha fatto un’irruzione telefonica’ nello studio di Stasera Italia, su Rete4, dove si stava parlando di lui con alcuni ospiti in studio. L’ex re dei paparazzi che da poco ha avuto dal giudice della Sorveglianza Simone Luerti l’autorizzazione a usare i social e a rilasciare interviste, non deve avere apprezzato il modo ...

Davide non ce l'ha fatta : morto dopo Cinque giorni il bimbo di 4 anni soffocato un wurstel : E' morto Davide, il bimbo di quattro ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di wurstel. Il piccolo era stato trasporato d'urgenza nell'...

"Lega-M5s risultato della sbornia del Pd a destra per ventiCinque anni". Intervento di Giorgio Cremaschi : Credo che la flat tax, cioè la riduzione delle tasse ai ricchi sperando che con i soldi così intascati facciano girare l'economia, sia il segno più chiaro che questo sarà un governo di destra. È bene ...