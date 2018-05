Cies | Napoli campione d’Italia secondo classifica football observatory

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il(Centro studi sul calcio europeo) ha elaborato unavirtuale dei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundes Liga e Ligue 1) sulla base di un indice di produzione. Quest’ultimo ha tenuto conto (dati InStat) di tre parametri: tiri concessi o fatti dall’area di rigore e possesso palla. Rispetto alla reale graduatoria finale, in Italia laappare modificata:, Roma seconda davanti alla Juventus, Atalanta in Champions League, Inter e Milan in Europa League, Lazio ottava e Chievo Verona retrocesso al posto del Benevento. Non si registrano cambiamenti rispetto a quanto visto sul campo, invece, per Germania, Francia e Inghilterra: il Bayern Monaco ha ottenuto un incremento del +94% rispetto alla media della Bundesliga, il Paris St-Germain ha registrato + 84%, + 82% per quanto riguarda il ...