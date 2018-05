Ciclone Mekunu - Oman | sale a 13 il bilancio dei morti

Ciclone Oman - furia di Mekunu/ Video - 11 vittime - 8 marinai dispersi : in un giorno la pioggia di un anno : Ciclone Oman, furia di Mekunu Video, 11 vittime e 8 marinai dispersi: in un giorno è caduta in quella zona del mondo la pioggia di un intero anno, circa 250 litri per metro quado(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:10:00 GMT)