Ciclismo | Tom Dumoulin | “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi

Ciclismo - Tom Boonen : 'Ho dei dubbi su Cancellara' Video : Ormai sono entrambi due ex corridori, ma la rivalita' tra #Tom Boonen e #Fabian Cancellara non si è ancora sopita. Per più di un decennio i due campioni si sono inti nelle classiche del nord, segnando un’epoca con le loro vittorie, le imprese e una sfida continua e spietata. La stagione delle corse sul pavè è stata l’occasione per Boonen di tornare a parlare di un episodio tanto discusso, avvenuto durante un Giro delle Fiandre [Video] in cui il ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro Video : Quella di #Tom Dumoulin che si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #Ciclismo. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al caso Dumoulin ha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le ...

Ciclismo - Tom Boonen accusa Fabian Cancellara : “Mi ha rubato il Fiandre 2010 - aveva un motorino nella bicicletta!” : Tom Boonen ha accusato pubblicamente Fabian Cancellara in un’intervista rilasciata a RTBF: “Mi ha sconfitto al Giro delle Fiandre 2010 perché aveva un motorino nella sua bicicletta, io ne sono convinto”. In quell’occasione lo svizzero vinse la Ronde battendo il belga con un attacco fulminante. Molti appassionati, nel corso degli anni, hanno manifestato dei dubbi sull’azione dell’elvetico che mise in così seria ...

Ciclismo - Tom Boonen : ‘Sagan deve tenere la bocca chiusa’ Video : Le dichiarazioni polemiche rilasciate al termine del Giro delle Fiandre da Peter Sagan [Video]non sono piaciute molto a #Tom Boonen. L’ex corridore fiammingo, tra i più grandi di sempre nelle corse sul pavé, è intervenuto ad un programma della televisione belga Sporza per commentare le lamentele del tre volte iridato. Sagan aveva parlato di poca collaborazione da parte degli avversari, preoccupati solo di controllare lui e di lasciare invece ...

Cal Crutchlow : “Il doping non è solo Ciclismo. Diuretici presenti anche nel Motomondiale” : Un semplice luogo comune. È diventato ormai comodo accostare la parola doping al mondo del ciclismo, visti i tantissimi casi che ci sono stati con il passare degli anni, ma c’è da dire anche che quello delle due ruote su strada è uno degli sport più controllati. Ad esprimersi su ciò è uno che le due ruote le frequenta, in pista, e a su una moto: Cal Crutchlow, che è stato intervistato da Crash.net. “Quando si parla di doping, il ...