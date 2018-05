Ciclismo – Oltre i limiti | Rapha presenta Gavia Race Cape

Ciclismo – Eroica Montalcino 2018 : una fortissima emozione per oltre 1400 ciclisti : La seconda edizione dell’Eroica Montalcino si è conclusa non senza emozioni per i ciclisti in gara Sono stati più di 1400 i ciclisti che questa mattina, molti di buon’ora, sono partiti da piazza del Popolo per la seconda edizione di Eroica Montalcino, con tanti stranieri, specialmente Germania, Svizzera e Francia. Al via, confermando una tendenza ormai più che consolidata, tanti giovani che, attraverso Eroica, hanno la possibilità di ...