Ci sono gli estremi per chiedere l'accusa di alto tradimento per Mattarella? : Domenica sera, dopo il fallimento di portare Conte a Palazzo Chigi con Savona all'Economia, i leader di Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia hanno detto che avrebbero chiesto al Parlamento di mettere sotto accusa per tradimento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Nina Moric a Domenica Live : "Non ho bisogno di aiuto - sono una donna forte. Corona? Non deve sputare odio verso la madre di suo figlio" : Dopo le ultime due partecipazioni al Grande Fratello 15 in qualità di ospite, Nina Moric, fidanzata, o ex fidanzata (ancora non è molto chiaro), di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente di quest'edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso, ha partecipato anche all'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.Circa un'ora prima, Luigi Mario Favoloso, invece, ha preso parte al dibattito del ...

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

"Pedinava mia sorella Elisa - poi l'ha uccisa". I genitori di Federico : "Non ci sono state avvisaglie" : E' stato detto che "Federico era una persona solare e una persona tranquilla, ma non è vero". "Le avvisaglie c'erano, eccome" sostiene Elena Amato, sorella di Elisa, la ragazza uccisa nella notte tra ...

Belen Rodriguez - imbarazzo in famiglia. Sputtanati Cecilia e Jeremias : 'Quando sono arrivati in Italia...' : A lungo si è parlato di un passato imbarazzante di Jeremias Rodriguez . Forse è quello svelato da Fabrizio Corona a Verissimo . L'ex fidanzato di Belen Rodriguez , sorella di Jeremias e Cecilia, ha ...

Pilar Abel Martinez/ “sono figlia di Salvador Dalì”. Amanda Lear : “Impossibile perché...” (Domenica Live) : Pilar Abel Martinez a Domenica Live: “Sono figlia di Salvador Dalì”. Amanda Lear: “Impossibile perché era impotente”. Le ultime notizie sul caso che sta facendo discutere da anni(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:48:00 GMT)

Juve - gli scudetti sono 36 : ecco le storie del Napoli che non accetta la sconfitta : ... complice quel fettone d'Italia che ha tifato a tutto spiano per la squadra di Sarri e gli ha fatto credere di essere davvero la più forte, quella che giocava il più bel calcio del mondo, la più ...

Gli chef della Lituania Tadas Gailiunas ed Arturas Samavicius si sono aggiudicati ieri sera - a Carloforte - la 16ª edizione del Tuna ... : ... alla presenza del sindaco Salvatore Puggioni, del vicesindaco Elisabetta Di Bernardo e dell'assessore della Cultura, Turismo, Eventi e Spettacoli Aureliana Curcio. Al termine delle premiazioni, il ...

Gli scienziati sono sorpresi dalla dichiarazione sui benefici delle radiazioni ultraviolette : Wei Xiong ei suoi colleghi dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina hanno studiato piccole molecole nei neuroni del topo usando la spettrometria di massa, un metodo per determinare ...

Sebastian Vettel - GP Montecarlo 2018 : “sono contento - ho fatto il massimo. Domani battaglia con Ricciardo” : Sebastian Vettel si è difeso strenuamente nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle di Daniel Ricciardo ma Domani proverà a sorpassare l’australiano al via per lottare per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo sembra molto soddisfatto e soprattutto ottimista in vista della gara di Domani sulle strade del ...

Gas serra - famiglie fanno causa all’Ue : “Target di riduzione sono inadeguati” : C’è chi vive sulle Alpi italiane, dove a causa dell’assenza di neve e ghiaccio vede minacciate proprietà e opportunità di lavoro legate magari ai servizi turistici e c’è chi abita in piccole isole al largo della costa tedesca del Mare del Nord, dove il pericolo arriva dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate che raggiungono aree più interne. Poi ci sono le famiglie delle aree meridionali di Francia e Portogallo, preoccupate per ...

Salvini su Facebook : "sono davvero arrabbiato" e Di Maio gli mette il like : La politica viaggia anche sui social, si sa. Ormai Facebook e Twitter sono i principali canali attraverso cui seguire i leader dei partiti, che li usano per le comunicazioni ufficiali e anche per qualche sfogo. Questa sera, intorno alle 21, Matteo Salvini ha scritto solo una frase: "Sono davvero arrabbiato" e tra le migliaia di like c'è anche quello di Luigi Di Maio.Oggi Di Maio e Salvini hanno lavorato in mattinata con il Premier incaricato ...

Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per gli altoparlanti degli smartphone : Con il lancio in Cina del nuovo Smartisan Nut R1 emergono vari dettagli relativi alla particolare tecnologia audio che esso stesso dispone per primo. Si chiama Dirac Panorama Sound ed è un sistema pensato per migliorare la resa sonora degli speaker degli smartphone e di coppie di altoparlanti posti a pochi centimetri di distanza. L'articolo Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per gli altoparlanti degli smartphone proviene ...

L'Irlanda dice sì all'aborto - gli exit poll del referendum : 'I favorevoli sono il 68%' : Un giorno 'storico', agli occhi di molti . Di sicuro un passaggio destinato a segnare un'epoca tanto per i vincitori quanto per gli sconfitti, e soprattutto per le donne. L'Irlanda, terra di secolari ...