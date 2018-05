Chris Froome | una novità decisiva sulla bici prima dell’impresa al Giro

Giro d’Italia 2018 : il pagellone. Chris Froome nella storia! Elia Viviani e Sam Bennet - che sfida! Aru bocciato : Tante salite, ma non solo: discese, volate, cronometro. Un Giro d’Italia 2018 davvero spettacolare: ad aggiudicarsi l’edizione numero 101 della Corsa Rosa è stato un maestoso Chris Froome con un’impresa d’altri tempi. Il britannico del Team Sky entra nella storia con la magnifica tripla corona ed una tripletta consecutiva (con Tour e Vuelta) che non si vedeva da decenni. Tanti i protagonisti della corsa a tappe italiana: ...

Chris Froome sfida Pantani : accoppiata Giro-Tour possibile? E con 4 Grandi Giri consecutivi eguaglierebbe Merckx : Con il trionfo al Giro d’Italia 2018 Chris Froome è entrato nella storia del ciclismo, diventando il settimo corridore a conquistare la Tripla Corona, ovvero vincere tutti e tre i Grandi Giri. Un traguardo davvero straordinario, considerando anche che il britannico ha realizzato altri due primati: il minor tempo impiegato per ottenere questo risultato, solo 10 mesi e quello di corridore più anziano a realizzarlo, 33 anni. Il suo cammino però non ...

Ciclismo - Chris Froome : “Giro-Tour - l’accoppiata è possibile! La Corsa Rosa è durissima - la tripletta è speciale” : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018, ha rispettato il pronostico di tre settimane fa prima del via da Gerusalemme ma a fare notizia sono stati i modi con cui ha vestito la maglia Rosa sul podio di Roma: rimontando tre minuti di distacco a Simon Yates e Tom Dumoulin grazie a un attacco solitario a 80 chilometri dal traguardo nel tappone del Colle delle Finestre. Il britannico ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non ci credo - questo è il sogno di ogni corridore. Voglio tornare” : Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 e diventa così il primo corridore britannico della storia a conquistare la Corsa Rosa. Il capitano del Team Sky ha fatto sua questa 101ma edizione grazie ad una grande impresa nella diciannovesima tappa, con un attacco solitario a 80 km dal traguardo sul Colle delle Finestre, che ha ribaltato la classifica generale. Sul traguardo di Roma ha potuto quindi festeggiare insieme ai compagni di squadra e ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani conquista la Maglia Ciclamino! Miguel Angel Lopez è il miglior giovane - Chris Froome fa sua anche la Maglia Azzurra : Cala il sipario sul Giro d’Italia 2018. La passerella finale sulle strade della Capitale ha chiuso questa centunesima edizione. Sul podio di Roma sono state assegnate tutte le maglie ai vincitori delle varie classifiche, andiamo quindi a scoprire i verdetti definitivi della corsa. Il britannico Chris Froome, oltre alla Maglia Rosa, indossa anche la Maglia Azzurra, come leader del Gran Premio della Montagna. Il fuoriclasse britannico è ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma tappa : Sam Bennett sorprende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

Giro d’Italia – “Froome vuole fermare tutto” - Viviani va a parlare con Chris e ‘salva’ l’ultima tappa [VIDEO] : Chris Froome vuole accorciare l’ultima tappa del Giro d’Italia a causa delle polemiche legate al tracciato: serve la mediazione di Viviani per evitare che la corsa si fermi L’ultima tappa del Giro d’Italia doveva essere una festa con i ciclisti intenti a ‘sfilare’ sulla passerella conclusiva della corsa in rosa, ma una polemica rischia di rovinare l’ultima tappa. Diversi ciclisti hanno mostrato la loro ...