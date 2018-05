Chloe Melas | la giornalista che ha incastrato Morgan Freeman

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Quandoha incontrato per la prima volta, era incinta di sei mesi.della CNN, stava seguendo una conferenza stampa su Insospettabili Sospetti (Going In Style), un film del 2017 con, Michael Caine e Alan Arkin., come ha raccontato, la guardò dall’alto in basso e fece alcuni commenti indiscreti: «Vorrei essere lì» (che fu registrato dalle telecamere), «Sei pronta». Osservazioni sulla falsariga di queste. Un errore che gli è costato caro:ha cominciato a indagare sui comportamenti di, fino a trovare una serie di testimonianze che hanno confermato attenzioni sgradite, massaggi non richiesti, commenti inopportuni e palpeggiamenti, sui set dei film, ma anche in altri contesti professionali. La sua inchiesta ha distrutto la reputazione dell’attore. Ma torniamo a quel giorno. «Ne ho subito parlato con ...