Chiesto giudizio per 2 jihadisti Genova

Firenze - Chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due ragazze Usa : Firenze, chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due ragazze Usa Firenze, chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due ragazze Usa Continua a leggere L'articolo Firenze, chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due ragazze Usa proviene da NewsGo.

Corruzione - Chiesto rinvio a giudizio per Roberto Formigoni a Cremona : L’11 aprile scorso la decisione del giudice di Milano di trasferire il procedimento e oggi la procura di Cremona ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della giunta regionale lombarda Roberto Formigoni, per l’ex sottosegretario alla presidenza della Regione Paolo Alli e per l’ex direttore generale della sanità lombarda Carlo Lucchina. Il caso era passato dalla Procura di Milano a quella di Cremona per competenza ...

Firenze - Chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due ragazze Usa : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e Pietro Costa , i due ex carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte ...

Firenze - Chiesto rinvio a giudizio dei carabinieri accusati di violenza su due studentesse Usa : Nei giorni scorsi i militari sono stati destituiti dall'Arma e dovranno affrontare anche un processo militare per i reati di peculato militare e violata consegna - La procura di Firenze ha chiesto il ...

Chiesto rinvio giudizio due Cc indagati : ANSA, - FIRENZE, 17 MAG - La procura di Firenze ha Chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall'Arma dei carabinieri, accusati di aver ...

Stupro Firenze - Chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri destituiti dall’Arma : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall’Arma dei carabinieri, accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte del 7 settembre scorso, dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio. Per entrambi l’accusa è violenza sessuale aggravata. Nei giorni scorsi Costa e Camuffo erano stati destituiti con una ...

Firenze - studentesse Usa violentate : Chiesto il rinvio a giudizio per i carabinieri : E' stato chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo...

Ruby Ter - Silvio Berlusconi : Chiesto rinvio al giudizio/ Il Cavaliere rischia 7 processi in giro per l’Italia : Torino, Ruby ter: rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:28:00 GMT)

Torino - Ruby ter : Chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi/ Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere : Torino, Ruby ter: chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, che dovrà ora rispondere di nuove accuse il prossimo primo giugno(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:19:00 GMT)

Ruby Ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi a Torino - : La richiesta riguarda anche Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino. L'udienza preliminare è stata aggiornata all'1 giugno, quando interverranno gli avvocati dell'ex premier

Ruby Ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi a Torino : Ruby Ter, chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi a Torino La richiesta riguarda anche Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino. L'udienza preliminare è stata aggiornata all'1 giugno, quando interverranno gli avvocati dell'ex premier Parole chiave: ...

Ruby ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi : Torino, 16 mag. (AdnKronos) – La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter. Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L’udienza è stata rinviata al 1 giugno per la ...

Ruby ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi : Torino, 16 mag. (AdnKronos) – La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter. Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L’udienza è stata rinviata al 1 giugno per la ...

Ruby ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter . Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari , il pm Laura Longo ha ...