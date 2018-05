Chi vota il Governo Cottarelli | ecco i numeri in Parlamento

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - Chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Chiuse "gazebarie" della Lega : il "sì" dal 91% dei votanti : Sono circa 215 mila i cittadini che in questo fine settimana sono andati ai gazebo per votare il contratto di governo Lega - 5 stelle. I sì hanno raggiunto il 91% del totale.Per la Lega si tratta di un ottimo risultato, eccezionale la partecipazione all'iniziativa. Non sono arrivati solo sì o no ma anche tanti suggerimenti di modifica e arricchimenti al programma. La quasi totalità dei no è Legata alla proposta del reddito di cittadinanza e ...

Elezioni Venezuela 2018 - ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni : “Chi vota il presidente riceve cibo” : Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:15:00 GMT)

Venezuela - le elezioni farsa per fare vincere Maduro. L’opposizione : “Chi vota per lui riceve cibo” : Una farsa per l’opposizione, uno strumento per continuare la rivoluzione bolivariana aperta da Hugo Chavez: domenica 20 maggio in Venezuela si vota per le presidenziali, dove Nicolas Maduro cercherà di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. Senza dubbio il clima questa volta è incandescente. Il paese arriva provato dalla più grave crisi economico e sociale della sua storia recente, da un’inflazione ...

Assemblea Pd - ritardi e fisChi per Orfini. Ma la maggioranza vota per rinviare discussione sul segretario : Con un voto a maggioranza l’Assemblea Pd ha deciso di cambiare l’ordine del giorno e non discutere oggi sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i voti a favore, 221 i contrari e sei gli astenuti. Contro la proposta si sono levate proteste dalla platea, che in precedenza aveva fischiato. “Capiamoci, anche basta”, ha detto Orfini a chi lo interrompeva. L’Assemblea si è poi ...

Governo Lega-5stelle : la votazione online dice sì al contratto - la Lega Chiede alla piazza : Il contratto c'è, il Governo manca. Dopo la stesura della versione definitiva del contratto di Governo frutto della trattativa con il Movimento 5 stelle, sia gli attivisti del Movimento...

Il Venezuela vota. Ecco Chi sono i 4 candidati per le elezioni presidenziali di domenica prossima : Promette di 'dollarizzare' l'economia venezolana. Viene chiamato con l'appellativo "rara avis" e conduce il settore più dialogante dell'opposizione del suo paese. La sua candidatura contro Maduro ...

Pd - Rosato : “Alleanza M5s-Lega per noi è grande opportunità per convincere Chi ha votato 5 Stelle a preferire noi” : “Alleanza M5s-Lega? Noi del Pd abbiamo una grandissima opportunità: prendere i voti che sono stati dati ai 5 Stelle. Dobbiamo provare a convincere gli elettori M5s che la nostra proposta politica è alternativa a quella della destra e che siamo molto più coerenti dei 5 Stelle che avevano come unico obiettivo quello di sedersi a Palazzo Chigi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dal ...

772 i comuni Chiamati al voto domenica 10 giugno : dove si vota : Ben 772 comuni sono chiamati al voto domenica 10 giugno nelle regioni a statuto ordinario per l’elezione diretta i sindaci

Regolamento e codici di televoto dell’Eurovision Song Contest : Chi può votare l’Italia il 12 maggio : Come funziona il Regolamento del televoto dell'Eurovision Song Contest? Tornato in auge da pochi anni in Italia, l'Eurovision Song Contest prevede un Regolamento particolare per quanto riguarda le votazioni dai Paesi in gara. Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta dall'Altice Arena di Lisbona. Vedremo sul palco ben 26 Paesi, che si sono aggiudicati la finale dopo le semifinali andata in onda ...

Lega Dilettanti Chiede di votare per la Figc : La Lega Dilettanti chiede all'unanimità la convocazione di un assemblea elettiva della Federcalcio: si è completata stamattina la raccolta delle firme dei deLegati, con una mozione unanime per la ...

Casaleggio : «Il contratto di governo con Lega sarà votato on line». Salvini da Di Maio : «Ora Chiudiamo intesa» : Il figlio del fondatore M5S: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino