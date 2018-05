“Chi si rivede!” Ecco la nuova Giusy Ferreri Dieci anni fa saliva sul palco di

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Esattamente 10fa, ad X-Factor,cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore,arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio Maggio, oggi cantante solista). All’anagrafe Giuseppa Gaetanasi è ritagliata uno spazio importante nel panorama musicale italiano. Non ti scordar mai di me, Novembre e la cover di Ma il cielo è sempre più blu, sono stati il trampolino di lancio verso una carriera nobilitata da ben 20 dischi di platino, gli ultimi dei quali ottenuti con Roma-Bangkok, il tormentone dell’estate 2015 griffatoe Baby K....