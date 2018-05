Chi è Carlo Cottarelli | l’ex commissario alla Spending Review che potrebbe diventare

Chi è Carlo Cottarelli - l'ex "Mr Scissors" che piace ai mercati : Classe 1954, laurea in scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena, master alla London School of Economics e una lunga carriera nel mondo dell'economia. E' Carlo Cottarelli , il nuovo Premier incaricato di formare un Governo . Ma anche colui che, nelle intenzioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dovrà calmare le ...

