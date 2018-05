CHELSEA MANNING TENTA IL SUICIDIO A MILANO Paura dopo foto sul cornicione | ora è al

CHELSEA MANNING posta foto in piedi su cornicione - 'I'm sorry' : Una foto dei piedi appoggiati sul cornicione e la laconica dichiarazione 'Im sorry', 'mi dispiace': è il tweet postato da Chelsea Manning questa notte a Milano e rimosso poco dopo dalla pagina dell'ex ...

Timore per la vita di CHELSEA MANNING - ma lei è al sicuro : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alcuni tweet nella notte – ora cancellati – hanno suscitato molta preoccupazione per Chelsea Manning, l’attivista e whistleblower che domenica 27 maggio è stata ospite al Wired Next Fest. Dopo aver sentito una sua collaboratrice, possiamo confermare che Manning è al sicuro e sta bene, ma vi terremo aggiornati sulla situazione. “I am sorry – I tried – I am sorry I let you all down – I am not ...

CHELSEA MANNING al Wired Next Fest : “Serve un’etica per le macchine” : “Un dottore, quando prende una decisione che può salvare o meno la vita a un paziente, ha un potere enorme. Chi lavora con l’intelligenza artificiale ha lo stesso potere ma con un’ordine di grandezza diverse volte maggiore”. E così come i medici sostengono il giuramento di Ippocrate, “serve un codice etico anche per chi lavora con le macchine e l’AI“. Ne è convinta Chelsea Manning, l’ex soldato e ...

CHELSEA MANNING : 'Il carcere ha cristallizzato i miei valori' : Chelsea Manning è intervenuta a Berlino, parlando della sua esperienza e intelligenza artificiale. Il 27 maggio sarà al Wired Next Fest di Milano