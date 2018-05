CHE TEMPO CHE FA I colpi di scena e di telefono di Di Maio e Martina puntata 31

“CHE fuori tempo CHE fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola Ferrari - Antonella Elia - Gianluca Pagliuca. : Trentunesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola ...

Carolina Crescentini/ Nastro d'argento al documentario su Valentina Cortese (CHE TEMPO che fa) : Mancano pochi giorni al debutto di Diva!, il docu-film vincitore di un Nastro d'argento con protagonista Carolina Crescentini. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 01:00:00 GMT)

Paola Barale/ "Per arrotondare facevo la sosia di Madonna" (CHE TEMPO che fa) : Paola Barale ripercorre la sua carriera a Che tempo che fa. Scottanti le dichiarazioni sui suoi trascorsi da sosia: "Lo facevo solo per arrotondare". (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:45:00 GMT)

BARBARA BOUCHET/ Il singolare esordio : "Una cartomante predisse tutto" (CHE TEMPO che fa) : BARBARA BOUCHET icona di stile del cinema internazionale. Oggi è ospite a Che tempo che fa, dove ricorda i (bei) vecchi tempi: "Ma era già tutto scritto".(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:36:00 GMT)

Alessia Zecchini/ "Io - sirenetta nella vita reale" (CHE TEMPO che fa) : Alessia Zecchini ospite di Che tempo che fa: domenica 27 maggio, il racconto del record mondiale dell'apneista romana. Il primato migliora a -105 metri.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:20:00 GMT)

Memo Remigi/ "Quando ho prestato la voce a Topo Gigio" (CHE TEMPO che fa) : Memo Remigi festeggia il compleanno a Che tempo che fa: dallo sport alla musica, Remigi si tiene in forma. Con Fazio il ricordo dei tempi di Topo Gigio.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:10:00 GMT)

“CHE TEMPO che fa” – Trentunesima puntata del 27 maggio 2018 – Roberto Bolle - Enrico Brignano - Elisabetta Casellati tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentunesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentunesima puntata del 27 maggio 2018 – Roberto Bolle, Enrico Brignano, ...

Di Maio a CHE TEMPO che fa : “Gli italiani devono decidere - non le agenzie di rating e le banche europee. Non volevamo uscire dall’Euro” : Luigi Di Maio interviene telefonicamente nel bel mezzo di Che tempo che Fa su Rai 1. Alla domanda di Fazio se ci vedesse una macchinazione del centro destra nella crisi dichiarata dal Presidente Mattarella, Di Maio risponde sicuro: “Vedendo la genesi di come è stata scelta questa squadra di governo anche la persona individuata per l’economia l’avevamo scelta insieme l’avevamo e quindi non è un’impuntatura di una forza politica, ma evidentemente ...

Malika Ayane/ Perché Stracciabudella? "Vi spiego cosa vuol dire" (CHE TEMPO che fa) : A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo, Malika Ayane lancia Domino. E' un album introspettivo, che mette le emozioni in primo piano: "Le stesse emozioni che strappano le budella".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:26:00 GMT)

Di Maio a CHE TEMPO che fa : “Nel governo sì a criminali e no a incensurati” e chiede messa in stato d’accusa di Mattarella : Queste le prime dichiarazioni di Luigi Di Maio intervenuto telefonicamente nel mezzo della trasmissione Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1: “Volevo trasmettere quanto siamo arrabbiati in questo momento eravamo a poco dal formare un governo del cambiamento. Il presidente ha respinto la lista dei ministri perché c’era dentro un ministro reo di aver criticato in passato nei suoi libri l’unione Europea e l’attuale situazione dei trattati che ...

Gian Piero Ventura/ "Pensavo di dimettermi già prima della sconfitta" (CHE TEMPO che fa) : Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale italiana esonerato dopo la disfatta-Mondiale, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Dopo la Svezia ho valutato le dimissioni".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:13:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Di Maio : "Parlamentarizzare la crisi". E Martina risponde (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:15:00 GMT)

ROBERTO BOLLE/ Il successo in tv : "Non ci credevo; dal pubblico un riscontro pazzesco" (CHE TEMPO che fa) : ROBERTO BOLLE, ospite a Che tempo che fa, è il protagonista delle quattro giornate che omaggiano la memoria di Rudolf Nureyev, ballerino russo che nel 1990 ha intuito il suo potenziale.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:45:00 GMT)

CHE TEMPO che fa / Ospiti e diretta - Enrico Brignano : "Vi spiego la politica italiana" (27 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 27 Maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:24:00 GMT)