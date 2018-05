Che cos' è lo spread?

Ricordi di una vita fa - Che cos’è l’ipnosi regressiva : Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare i Ricordi perduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi regressiva, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di ...

Articolo 92 e impeaChement - Mattarella ha abusato della Costituzione? : Lo “scontro istituzionale” – come lo ha definito Di Maio – tra un presidente della Repubblica e una maggioranza parlamentare costituita è, secondo molti analisti, senza precedenti e se ne parlerà a lungo, anche per le conseguenze al momento imprevedibili. Secondo i costituzionalisti, Sergio Mattarella nella sua decisione di respingere il nome di Paolo Savona all’Economia, ha esercitato i suoi poteri costituzionali, ...

WWDC 2018 - Che cosa presenterà Apple il 4 giugno : (Foto: Apple) Manca solo una settimana alla partenza dell’edizione 2018 della Worldwide Developers Conference di Apple, l’appuntamento annuale che la casa di cupertino dedica agli sviluppatori interessati alle sue piattaforme software. L’appuntamento, che avrà luogo dal 4 all’8 giugno al McEnery Convention Center di San Jose, è incentrato su chi fa della programmazione il proprio lavoro e viene tradizionalmente sfruttato ...

“Basta”. Lorella Cuccarini cambia vita. Un colpo gobbo per i fan della showgirl Che - da oggi - saranno costretti a vederla così : Negli anni ’80 era esplosa cone la forza e la caparbietà di chi a tutti i costi vuole arrivare. E Lorella Cuccarini ce l’ha fatta, non con la spocchia della prima della classe ma con il sorriso dolce della ragazza della porta accanto. Una vita privata da mulino bianco, mai sopra le righe e un talento enorme nel ballo che ha spaccato il pubblico italiano nel dualismo con l’altra stellina bionda, Heather Parisi. Adesso però si apre un nuovo ...

Aeroporti : nuovo sistema parCheggi al Falcone-Borsellino - un'area low cost e tariffe ridotte : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Una zona parcheggio low cost e un nuovo tariffario che riduce i costi anche per le aree a 'lunga sosta'. E' attivo da oggi il nuovo sistema parcheggi dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La prima novità riguarda una nuova area di sosta low cost, a circa 600 me

Quei lavori faticosi Che i giovani rifiutano : "In pochi accettano festivi - turni notturni e straordinari" : In alcuni settori il lavoro c'è, le offerte sono concrete, frequenti, ma si fa fatica, molta fatica, a trovare giovani qualificati. Il problema riguarda soprattutto lavori ritenuti...

Terremoto L’Aquila : epicentro a Pizzoli - scossa avvertita anChe a Penna Sant’Andrea [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

'Sono scioccata' - lo sCherzo del figlio a Barbara D'urso : ecco cosa le ha fatto credere : Durante l'ultima diretta di Domenica Live, Barbara D'urso ha subito uno scherzo per opera del figlio. La conduttrice è rimasta totalmente scioccata per quanto successole dietro le...

Amici - Lella Costa cacciata? "Non è stata Maria perché voleva farlo lei" : Lella Costa è stata cacciata da Amici? Maria De Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizio Costanzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando Lella Costa, la prima conduttrice di Amici. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto ...

“Impeachment” - Che cosa dice la Costituzione : Il leader M5S Luigi Di Maio parla di “Impeachment” nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma questo istituto esiste in Italia? ...