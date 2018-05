Charlene principessa super scatenata

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Capello liscio, tenuto saggiamente a posto, da una fascia rosa, atteggiamento composto, sempre in posa, per prendere al meglio la luce mediterranea del Principato di Monaco, Bella Hadid, invitata speciale al 76esimo Gran Premio di Montecarlo non si è fatta prendere la mano, nonostante le folle di fan in delirio di fronte a tanta bellezza e soprattutto alla forza dei suoi 18 milioni di followers. In compagnia di Geri Halliwell e della star del football americano Tom Brady, marito della sua amica Giselle Bündchen, la top ha visitato la scuderia Aston Martin-Red Bull, dove ha incontrato Daniel Ricciardo, il vincitore, facendoli un mezzo sorriso, con una stretta di mano fredda e professionale, «quasi regale», riferiscono i ben informati. Tutto un altro mood, invece sul palco, dove lala, che ha consegnato la coppa ai vincitori –in ordine Ricciardo, Vettel e ...