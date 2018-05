Champions League | calano gli ascolti tv in chiaro nel 2017 18

Dua Lipa fantastica alla finale di Champions League : ecco il video integrale della performance : Guardalo dall'inizio alla fine The post Dua Lipa fantastica alla finale di Champions League: ecco il video integrale della performance appeared first on News Mtv Italia.

Champions League - ecco la rosa della stagione : ci sono Alisson - Chiellini e Dzeko : NYON , SVIZZERA, - Ci sono anche i romanisti Alisson ed Edin Dzeko , oltre allo juventino Giorgio Chiellini , nella rosa ideale della Champions League 2017/2018 stilata dalla Uefa e dominata, come ...

Pallamano - EHF Champions League 2017/18 : Montpellier campione d’Europa! Nantes sconfitto 32-26 in finale : E’ il Montpellier la squadra campione d’Europa della EHF Champions League di Pallamano maschile! Una vittoria incredibile e contro pronostico per la compagine transalpina, capace di partire dai gironi C e D (quelli riservati alle formazioni di basso ranking), sconfiggendo poi le blasonate Barcellona e Flensburg, e approdando alle Final4. In finale non c’è stato scampo neanche per il Nantes, altra francese, piegata con un 32-26 ...

CAPOCANNONIERE Champions League 2018/ Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre : Messi dista anni luce : CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

ALBO D’ORO Champions LEAGUE/ Il Real Madrid vince la 13esima : quanto durerà il dominio dei Blancos? : ALBO d'oro CHAMPIONS LEAGUE: il Real Madrid scrive ancora la storia con il 13^ titolo sul continente. Anche Cristiano Ronaldo è da record: 5 coppe per lui.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:29:00 GMT)

Pagelle/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : Salah tradito dall’infortunio - voti partita (Finale Champions League) : Pagelle Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:19:00 GMT)

Champions League - Deschamps loda Zidane : “è favoloso” : Zinedine Zidane sul tetto d’Europa, ancora una volta, il terzo successo in Champions League per il tecnico del Real Madrid L’impresa di Zinedine Zidane – che col successo per 3-1 del Real Madrid contro il Liverpool nella finale di Kiev lo consacra quale primo allenatore nella storia a conquistare tre Champions League consecutive – è stata elogiata dal tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, che a fine gara ha ...

Champions League - la stampa spagnola celebra il Real Madrid : “Invenc13les” : Gli invincibili del Real Madrid sono stati osannati dalla stampa iberica al termine dell’ennesima cavalcata che ha portato alla vittoria della Champions League La stampa spagnola celebra la 13esima Champions League della storia del Real Madrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la ...

Cristiano Ronaldo - la bomba dopo la Champions League : 'È stato bello' - verso l'addio al Real Madrid : In ballo, oltre alla sensazione di un leggendario ciclo personale ormai al tramonto per mancanza di stimoli, anche una questione di orgoglio: Ronaldo è convinto di essere il migliore al mondo, più ...

Champions League 2018/2019 - ecco le FASCE : novità clamorose - si accende una grande speranza per la Roma! : Si delinea il quadro della Champions League 2018/2019, in vista del sorteggio degli 8 gruppi del prossimo 30 Agosto a Monaco. Un appuntamento attesissimo per le quattro italiane che hanno conquistato il “pass” per la partecipazione a un’edizione che si prospetta molto competitiva: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Sarà la corsa a detronizzare il Real Madrid dopo le tre Champions League consecutive e la grande rivoluzione di ...

Champions League - Claudio Amendola ed il tweet shock contro Karius : “si dia all’eroina” : Claudio Amendola ha commentato le papere di Karius in maniera alquanto eccessiva, l’accenno all’eroina andava evitato assolutamente Claudio Amendola stavolta ha esagerato. Il noto attore romano, ha commentato ieri attraverso la propria pagina Twitter la finale di Champions League, decisa da qualche errore di troppo del portiere del Liverpool Karius. Il commento di Amendola però è stato un po’ troppo eccessivo, criticatissimo ...

Gareth Bale/ Video - la sua rovesciata in Finale tra i gol più belli nella storia della Champions League : Il Video della rovesciata di Gareth Bale nella Finale di Champions League: un grande pezzo di bravura da parte del calciatore gallese e una rete ancora una volta decisiva per il Real Madrid(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:40:00 GMT)