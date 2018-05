Centri di Procreazione Medicalmente Assistita | Dipartimento di Ginecologia e Medicina

fondazioneserono

(Di lunedì 28 maggio 2018) IItaliani per la(PMA) sono diffusi su tutto il territorio nazionale e, da quando sono stati ridimensionati i limiti imposti in passato dalla Legge 40, oggi si applicano, nel nostro Paese, le procedure più avanzate. Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di infertilità, rivolgersi a un Centro per può essere più facile di quello che immagina. Per aiutare i potenziali utenti a orientarsi nella scelta del Centro e a superare eventuali riserve psicologiche nella pianificazione di un primo contatto, la Fondazione Cesare Serono propone nel suo sito due supporti. È possibile trovare, infatti, un archivio completo di informazioni relative aidellacensiti dall’Istituto Superiore di Sanità e saranno pubblicate brevi video-interviste nelle quali il personale del ...