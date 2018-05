Cellule immunitarie ingegnerizzate CAR-T per sconfiggere i tumori | individuato al San

meteoweb.eu

: Ha già salvato alcune vite come quella di un bimbo di 4 anni, ma ora l’obiettivo dei ricercatori è rendere la terap… - italianaradio1 : Ha già salvato alcune vite come quella di un bimbo di 4 anni, ma ora l’obiettivo dei ricercatori è rendere la terap… - tizianag54 : RT @AIRC_it: #TraguardiAIRC ??: Un gruppo di ricerca dell'@IstTumori di Milano, sostenuto da AIRC, ha chiarito il ruolo di alcune cellule im… - aldomari78 : RT @AIRC_it: #TraguardiAIRC ??: Un gruppo di ricerca dell'@IstTumori di Milano, sostenuto da AIRC, ha chiarito il ruolo di alcune cellule im… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta aidel sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcunedel sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la frequente sindrome da rilascio di citochine (CRS), molecole ad alto potenziale infiammatorio, e la più rara, ma purtroppo talvolta mortale, neurotossicità. Un team di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato – ha scoperto il meccanismo molecolare all’origine di queste tossicità e ha dimostrato la potenziale efficacia di un farmaco, già in uso per l’artrite, nel prevenirle e ...