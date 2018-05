Céline Dion torna a cantare

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) L’usignolo, dopo vari mesi di assenza, un’operazione all’orecchio e una lunga convalescenza, che avevano fatto temere per il seguito della sua grande carriera,sul palco. Sulla scena del Colosseum, la sala di spettacoli del Caesars Palace, a Las Vegas, felice di ritrovare il suo pubblico, che non la tradisce mai, èta in forma, con un regalo per i suoi fans. Live, con la sua voce di nuovo potentissima, si è cimentata in un titolo, che potrebbe diventare il suo secondo successo mondiale, dopo My Heart Will Go On, colonna sonora del Titanic. «Il mio amico Ryan Reynolds, mi ha mandato questa canzone per voi», ha detto intonando le note di Ashes, dalla colonna sonora originale di Deadpool 2, undicesimo film della saga X Men. «Il film è bellissimo, ma non portateci i bambini», ha raggiunto la cantante, che ha ringraziato il suo amico Ryan, definendolo ...