Cecilia Rodriguez e Ignazio | passione ad alta quota | lo scatto bollente infiamma la rete

Belen Rodriguez - imbarazzo in famiglia. Sputtanati Cecilia e Jeremias : 'Quando sono arrivati in Italia...' : A lungo si è parlato di un passato imbarazzante di Jeremias Rodriguez . Forse è quello svelato da Fabrizio Corona a Verissimo . L'ex fidanzato di Belen Rodriguez , sorella di Jeremias e Cecilia, ha ...

Instagram - consumatori contro Belen - Cecilia Rodriguez e altre influencer : “Attività promozionale non indicata” : Quante volte vi sarà capitato di imbattervi sulle pubblicità dei marchi FITVIA, l’azienda di tè, tisane e barrette che spopola sui social, Instagram in special modo, grazie alle foto brandizzate degli influencer più “pop”? Sicuramente tante. Codici sconto, foto in luoghi assurdi e messaggi promozionali hanno tenuto banco finora. Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare. Già, perché il presidente dell’Unione Nazionale consumatori ha ...

Paola Di Benedetto a Verissimo : "Francesco Monte attaccato al ricordo di Cecilia Rodriguez" : Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo, in onda domani sabato 19 maggio 2018, ha rivelato di non star attraversando un bel periodo di vista sentimentale per via della fine della frequentazione con Francesco Monte: Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha ...

Francesco Monte pronto a ritornare con Cecilia Rodriguez? La risposta che spiazza : Francesco Monte non ha dimenticato Cecilia Rodriguez: le ultime dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne Da quando Francesco Monte è stato lasciato al Grande Fratello Vip da Cecilia Rodriguez di lui si è tantissimo parlato nei giornali e siti di gossip. Da allora, infatti, la vita amorosa dell’ex di Uomini e Donne è diventata […] L'articolo Francesco Monte pronto a ritornare con Cecilia Rodriguez? La risposta che ...

L’addio a Paola e la rottura con la Rodriguez - Francesco Monte racconta : “quando Cecilia mi ha lasciato è stato un lutto” : Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi confessa i suoi sentimenti a riguardo Instagram @paodb Francesco Monte dopo la sua auto-eliminazione da L’Isola dei Famosi, a causa del caso canna-gate, è stato lontano dai teleschermi tranne qualche sporadico episodio. Il post reality dell’ex tronista di Uomini e Donne, al contrario degli altri concorrenti, non ...

Grande Fratello Vip 2 - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : "Ci piacerebbe avere un bambino tutto nostro” : Intervistati dal settimanale Gente, i due ragazzi rivelano alcuni retroscena della loro storia d'amore.

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser è stupendo - tra un anno un figlio" : "Non è andata bene, è andata meravigliosamente. Non potrei desiderare altro. L'armonia è stata perfetta e, se possibile, mi sono innamorato di Cecilia ancora di più". Ignazio Moser sintetizza così al settimanale Gente, che dedica alla coppia la copertina, gli otto giorni vissuti accanto a Cecilia Rodriguez 24 ore su 24 alle Maldive. Anche la giovane argentina si dice innamorata del figlio del grande ciclista Francesco Moser:Da quando ho lui ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la luna di miele alle Maldive : «Tra un anno un figlio e la famiglia» : MILANO ? ?Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere,...