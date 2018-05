romadailynews

: Caudo (PD): #Aggressione Circolo #Talenti non va sottovalutata: 'Il primo obiettivo di… - romadailynews : Caudo (PD): #Aggressione Circolo #Talenti non va sottovalutata: 'Il primo obiettivo di… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma – Giovanni, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio III, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network Facebook. “Durante la scorsa notte ildel Pd die’ stato imbrattato da svastiche e scritte inneggianti al fascismo. Il vuoto di pensiero di chi fa questi gesti e’ evidente, ma non dobbiamo per questo sottovalutarli. Qualche giorno prima aldi Leu, a via Val Chisone, erano stati strappati i manifesti elettorali per la presidenza del Municipio. Il primo obiettivo di queste azioni e’ alzare la tensione della campagna elettorale in corso”. Lo spirito democratico “Oltre che inquinare il dibattito, speculare sulla confusione e marcare l’incertezza di quanto avviene a livello nazionale. Noi non sottovalutiamo e continueremo una campagna elettorale marcando ancora di più lo ...