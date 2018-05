Catania | con la moto si scontra con furgone | perde la vita a 24 anni

Catania - nave Ong in arrivo con neonato : 9.20 E' in arrivo al porto di Catania la nave Aquarisu della Ong Sos Mediterrané con il bimbo nato a bordo dell'imbarcazione dopo che la mamma era stata soccorso insieme ad altri migranti nel Mediterraneo. "Pesa 2,8 kg il piccolo Miracle nato nel pomeriggio a bordo della Aquarius! Lui e la sua mamma stanno bene". E' il tweet della Ong SOS Mediterranée.

Atrofia muscolare spinale - convegno regionale a Catania : convegno regionale delle Famiglie SMA a Catania per parlare di "Farmaco, fisio e idroterapia". Si parlerà anche di fisioterapia in acqua

Volley - l’Italia batte l’Australia nella seconda amichevole. Azzurri vincenti a Catania - ora la Nations League : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 (29-27; 25-22; 26-24) nella seconda amichevole di preparazione alla Nations League che scatterà il prossimo weekend in Serbia. Gli Azzurri , dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria sempre contro gli aussies, si sono ampiamente riscattati e hanno dominato i canguri davanti ai 5000 spettatori del Pala Catania . La nostra Nazionale ha disputato un buon incontro e ha indubbiamente alzato il ...

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile : i convocati per il primo week end di Volley ball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volley ball ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...