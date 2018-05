Cassano | ' Stramaccioni il peggiore di tutti | giusto mettergli le mani addosso'

Furia Cassano : “Stramaccioni la peggiore persona - con lui fu giusto alzare le mani” : Antonio Cassano mai banale, in particolar modo ultime dichiarazioni rilasciate a Sky e destinate a fare discutere. “Stramaccioni fu la peggior persona mai incontrata nel mondo del calcio. Ne ho incontrate tante, ma lui… Non è stata una persona onesta, leale – ricorda Cassano -. Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno ma con lui fu giusto alzare le mani. Era una persona che ...

'I Signori del Calcio' - esclusiva Antonio Cassano su Sky : 'Il migliore Garrone - il peggiore Stramaccioni'