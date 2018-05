Cassano | ' Stramaccioni il peggiore di tutti | giusto mettergli le mani addosso' La

Stramaccioni non ci sta e risponde a Cassano : accuse a Fantantonio : Botta e risposta tra Cassano ed il tecnico Stramaccioni, dopo le accuse da parte di Fantantonio, l’allenatore ha deciso di mettere le cose in chiaro come riporta Gazzetta.it: “L’episodio della lite fu molto semplice e quel giorno c’erano diverse persone presenti. Lo affrontai per via di una relazione che una persona dell’Inter mi riportò: mi spiegò che Cassano parlava apertamente contro di me con compagni e staff aggiungendo che non ...