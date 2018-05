Carlo Freccero attacca la Rai Fazio con Di Maio ha fatto quello che poteva | la

Carlo Freccero : «La telefonata di Di Maio a Fazio? La colpa è del direttore generale della Rai» : «Onestamente dico che Fabio Fazio non poteva fare altrimenti». A scagionare senza riserve il conduttore di Che Tempo Che Fa è Carlo Freccero, autore televisivo, massmediologo e, soprattutto (considerato l’argomento), membro del consiglio di amministrazione della Rai. Interrogato sulla famigerata telefonata in diretta di Luigi di Maio a Che Tempo Che Fa, domenica sera su Raiuno (quella in cui il leader del M5S ha tra le altre cose annunciato ...