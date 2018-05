Carlo Cottarelli | l' uomo della spending review

Carlo Cottarelli è arrivato al Quirinale : ...

Chi è Carlo Cottarelli : l’ex commissario alla spendig review verso l’incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Chi è Carlo Cottarelli - Mr. Forbici convocato da Mattarella : Economista serio, incarnazione dell'austerità fiscale, è la risposta del presidente della Repubblica a un governo euroscettico

Chi è Carlo Cottarelli - l’uomo con cui fare i conti : È l’uomo con cui fare i conti. Quello che vuole tenere la spesa sotto controllo e ridurre i debiti. Quello che non crede a misure miracolose come la Flat Tax, ma piuttosto a riforme dure come la Fornero (che Salvini e Di Maio volevamo abolire). Carlo Cottarelli, 63 anni, chiamato da Sergio Mattarella a presiedere il governo che dovrebbe traghettare l’Italia verso le prossime elezioni, i conti li fa da una vita. É un uomo tecnico, economico, ...

Carlo Cottarelli al Quirinale per l'incarico a premier : Tocca a Carlo Cottarelli. L'economista, trolley e zainetto al seguito, è arrivato al Quirinale, come previsto, attorno alle 11.30. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si affida a lui per superare l'impasse politica dopo il tentativo fallito da Giuseppe Conte a seguito del veto del capo dello Stato su Paolo Savona ministro dell'Economia.Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca ...

Chi è Carlo Cottarelli - l’ex commissario alla Spending Review che potrebbe diventare premier : Il professor Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tra poco riceverà un mandato esplorativo per l'avvio di un governo tecnico che traghetti il Paese alle prossime elezioni e rimanga in carica almeno fino all'approvazione della legge di stabilità, ovvero almeno fino al dicembre 2018. Ma chi è Carlo Cottarelli?Continua a leggere

Chi è Miria Pigato - la moglie di Carlo Cottarelli : Miria Pigato è la moglie di Carlo Cottarelli, il nuovo possibile premier alla guida del governo tecnico. Dopo il veto del Presidente della Repubblica su Savona, Giuseppe Conte ha deciso di dimettersi e di rinunciare al suo ruolo di Presidente del Consiglio scelto da Movimento Cinque Stelle e Lega. Alla guida del paese potrebbe quindi arrivare l’economista convocato da Sergio Mattarella al Quirinale. Fra i sostenitori alla sua candidatura ...

Chi è Carlo Cottarelli - l'ex "Mr Scissors" che piace ai mercati : Classe 1954, laurea in scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena, master alla London School of Economics e una lunga carriera nel mondo dell'economia. E' Carlo Cottarelli , il nuovo Premier incaricato di formare un Governo . Ma anche colui che, nelle intenzioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dovrà calmare le ...

Governo - Carlo Cottarelli piace ai mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...