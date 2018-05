Caratteristiche dei protocolli degli studi di intervento

fondazioneserono

: RT @Aramcheck76: Goldman Sachs 2013: 'I sistemi politici dei paesi europei del Sud e in particolare le loro costituzioni, presentano carat… - DaveJH2 : RT @Aramcheck76: Goldman Sachs 2013: 'I sistemi politici dei paesi europei del Sud e in particolare le loro costituzioni, presentano carat… - skelligmicheal : RT @Aramcheck76: Goldman Sachs 2013: 'I sistemi politici dei paesi europei del Sud e in particolare le loro costituzioni, presentano carat… - giangoSGV : RT @Aramcheck76: Goldman Sachs 2013: 'I sistemi politici dei paesi europei del Sud e in particolare le loro costituzioni, presentano carat… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Glisperimentali o quelli osservazionali possono condividere alcunee differire profondamente per altri aspetti. Talidevono essere dichiarate nei. Osservazioni “di Coorte” e “Caso-Controllo” Negliepidemiologici, ma ancora di più in quelli di, si possono eseguire i seguenti tipi di osservazione: Osservazione di coorte: si esegue su un gruppo di soggetti, denominato Coorte, nella quale è costante la presenza di una caratteristica o di un fenomeno, confrontandolo con ciò che si verifica in un’altra coorte, che quella caratteristica o quel fenomeno non li presenta. Rifacendosi ancora all’esempio citato in precedenza, unoo di coorte potrebbe prevedere un confronto della frequenza delle recidive della sclerosi multipla, fra una coorte con una ridotta concentrazione nel sangue di vitamina D e un’altra con livelli ...