CAOS SIRIA Il nuovo piano di Putin per congelare la guerra

CAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah : anche il Libano si prepara alla guerra? : Le recenti elezioni hanno confermato la frammentazione del Libano, ma hanno anche indicato la crescente volontà dei libanesi di rimanere fuori dai conflitti della regione. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:05:00 GMT)ELEZIONI IN Libano/ Israele, Trump e Hezbollah possono portare il paese in guerra, int. a C. EidTERZA GUERRA MONDIALE/ Profughi, Arabia, Iran e Israele: l'assedio al Libano, di C.J. Wulff

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su CAOS con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Siria - Putin : raid portano a CAOS. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Russia-Iran : attacchi Siria portano CAOS : 18.28 Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello iraniano Rohani, alleati del Siriano Assad. I due ritengono che i raid occidentali in Siria siano "un'azione illegale". Putin ha sottolineato che "se queste azioni -compiute in violazione della Carta dell'Onu- continueranno, porteranno il caos nelle relazioni internazionali".

Siria - Putin : 'Altri raid e sarà CAOS nelle relazioni internazionali' - : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Usa - Gb e Francia : "I raid in Siria erano necessari". Putin : "Attacchi illegali portano CAOS" : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni ieri a Palazzo di Vetro. Presentata nuova risoluzione da Usa-Gran Bretagna e Francia. Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Papa Francesco: "Profondamente turbato, prevalga la pace"

CAOS SIRIA E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri : L'attacco di Usa, Francia e Regno Unito in SIRIA complica il quadro politico italiano, già in situazione di stallo nella formazione del GOVERNO. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:02:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Mattarella, la SIRIA e i veti aprono la strada a Casellati, int. a L. GhelfiSCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. Cingolani

GUERRA IN SIRIA/ Una (possibile) mossa dell'Italia per uscire dal CAOS : Di fronte al precipitare della situazione in SIRIA e ai venti di GUERRA globale è indispensabile un intervento dell'Italia in sede Ue, anche senza il nuovo governo. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. HanashyDIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad, di M. Maldo

CAOS SIRIA - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...