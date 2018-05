Caos politico in Italia | mercati in fibrillazione L' euro si rafforza | lo spread in netto

Caos politico - in due settimane la Borsa brucia il 7%. Spread a quota 206 : Il Ftse Mib, alla vigilia del week end probabilmente decisivo per la formazione del Governo M5S-Lega guidato da Conte, ha perso un altro 1,54% accompagnando il movimento al rialzo del rendimento del Btp 10 anni (che ha chiuso a 2,47%). A Madrid lo scandalo della sentenza Gurtel sulla rete di corruzione che sta travolgendo il Partito popolare del premier Mariano Rajoy ha fatto cadere l'Ibex35 dell'1,7%. Dietrofront del petrolio...

CONFINDUSTRIA E GOVERNO/ La strategia di Boccia nel Caos politico : Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella, CONFINDUSTRIA ha tenuto la sua assemblea annuale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:58:00 GMT)SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal GOVERNO giallo-verde, di A. Ruffo

Il Caos politico fa salire spread e rendimento Btp : ... attraverso la Commissione Europea, ha chiesto esplicitamente all'Italia e quindi al suo prossimo governo, di non cambiare politica riguardo a temi come immigrazione, conti pubblici e Patto di ...

Il Caos politico non tocca le banche : Il Financial Times, "autorevole" per default, ha dedicato alle banche italiane un editoriale il cui succo è che l'ottimismo testimoniato da un aumento dell'11 per cento in un anno delle quotazioni di ...