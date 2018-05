Campionato Primavera 2018 Final Four | calendario e tabellone

Campionato Primavera 2018 : play off in diretta tv e orari partite Video : Sabato 26 e giovedì 31 maggio si disputeranno i play off del Campionato Primavera 2018, al termine dei quali si conosceranno le due squadre che avranno accesso alla Fase Finale del torneo. A re gli orari e le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv. La stagione regolare si è conclusa con la conquista della Juventus Primavera del sesto posto in classifica, ultimo piazzamento utile per la qualificazione ai play off [Video]. I ...

Play off Campionato Primavera 2018 : date e tabellone partite : Dalla prossima settimana si disputeranno i Play off del Campionato Primavera 2018. A seguire le date in calendario e il tabellone delle partite. La 30ª giornata si è conclusa con la qualificazione della Juventus Primavera alla post-season, merito del successo per 4-1 ottenuto sulla capolista Atalanta, già sicura - insieme all'Inter Primavera (seconda) - dell'accesso direttamente alle semifinali. Terzo posto per la Roma. I giallorossi hanno ...

Campionato Primavera 2018 - ultima giornata : calendario e quali partite in tv Video : Domani sabato 19 maggio si giochera' l'ultima giornata del Campionato Primavera 2018, il torneo giovanile più importante del calcio italiano [Video]. A re le partite in calendario e quali saranno trasmesse in differita e diretta tv. Si avvicina il momento tanto atteso da migliaia di appassionati di calcio giovanile. La quindicesima giornata di ritorno chiudera' i giochi per le squadre che accederanno ai play off e play out. Atalanta e Inter sono ...

Campionato Primavera - Juventus-Atalanta in diretta su Sportitalia : Bianconeri e nerazzurri si affrontano in un match che deciderà l'ultima qualificata alle finali: la Juventus si gioca il posto con Milan e ChievoVerona.

Campionato Primavera - Juventus-Udinese in diretta su Sportitalia : A Vinovo sfida tra le due formazioni bianconere: i piemontesi coltivano le ultime speranze di qualificarsi ai playoff

Campionato Primavera - Inter-Lazio in diretta su Sportitalia : Nerazzurri e biancocelesti si affrontano a quattro gare dal termine del Campionato: la Lazio è già retrocessa, mentre l'Inter lotta per il secondo posto.

Campionato Primavera - Milan-Roma in diretta su Sportitalia : Rossoneri e giallorossi si affronteranno in un posticipo ricco di significato: la lotta per l'accesso alle finali è apertissima, il Milan di Lupi non può sbagliare.

Campionato Primavera - Juventus-Inter in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter non è mai una gara come tutte le altre e la sfida tra le squadre Primavera di domani non farà eccezione

Campionato Primavera - Milan-Chievo in diretta su Sportitalia : Il Milan Primavera, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Torino, prosegue la corsa in Campionato contro il Chievo

Campionato Primavera - Torino-Inter in diretta su Sportitalia : Dove vedere Torino-Inter Primavera Tv streaming. Il Campionato Primavera è ormai giunto quasi alle sue battute conclusive e si avvicina il momento in cui conosceremo quali saranno le formazioni che accederanno ai playoff. Da qui uscirà la squadra campione d'Italia. Siamo ora giunti alla 25esima giornata dove spicca un incontro davvero interessante anche per gli […]

Campionato Primavera - Sassuolo-Juventus in diretta su Sportitalia : Sfida importantissima quella tra i bianconeri e i neroverdi, a caccia dei rispettivi obiettivi stagionali: salvezza per il Sassuolo e fasi finali per la Juventus.

Campionato Primavera - Inter-Genoa in diretta su Sportitalia : Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni va in scena il recupero della 22esima giornata del Campionato Primavera dove si sfidano Inter e Genoa