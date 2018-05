Caltanissetta | truffa su fondi pubblici | danno erariale da 22 mln 2

meteoweb.eu

: Caltanissetta, ente di formazione truffa lo Stato per 22mln di euro - telodogratis : Caltanissetta, ente di formazione truffa lo Stato per 22mln di euro - LiveSicilia : L'indagine di Caltanissetta - geniodipalermo : Caltanissetta, truffa sui contributi statali per 22 milioni: denunciato titolare di un ente della Formazione -

(Di lunedì 28 maggio 2018) (AdnKronos) – Un comportamento che ha di fatto aumentato annualmente i debiti costringendo il rappresentante legale all’inevitabile fallimento. In relazione ai progetti finanziati dalla Regione siciliana è stata appurata una indebita percezione di contributidello Stato per un importo complessivo di quasi ventidue milioni di euro con undi pari importo al bilancio della Regione. L’uomo è stato segnalato anche peraggravata perché ha indotto in errore gli uffici Regione preposti al controllo e alla revisione. L’importo dellaaggravata è stato calcolato in oltre un milione e settecentomila euro. L'articolosuda 22 mln (2) Meteo Web.