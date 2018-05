Calciomercato Spal | occhi in Polonia | missione Reca

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Calciomercato - Fiorentina su Grassi : è esploso nella Spal : ... figlio del settore giovanile dell'Atalanta, ci sono anche Torino, Sampdoria e Sassuolo: il rischio è che tutto possa sfociare in un'asta al rialzo, dalla quale la Fiorentina, per la politica ...

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il Calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Calciomercato Spal - Lazzari in lista di partenza : FERRARA - Manuel Lazzari è seriamente indiziato a lasciare la Spal . La dirigenza Spallina ha espresso la volontà di trattenerlo, ma di fronte a offerte importanti sarà difficile resistere. Il prezzo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - duello Spal-Genoa per l’attacco : Il Calciomercato non è ancora arrivato nella fase caldissima, il campionato infatti è da poco terminato ma nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione. Obiettivi raggiunti per Spal e Genoa che adesso guardano con attenzione al futuro, in particolar modo mosse per l’attacco. Nel dettaglio secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nome in comune per l’attacco, si tratta di Samuel Di Carmine, autore di una ...

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...

Calciomercato Spal - prima mossa : dire addio a Borriello : FERRARA - Spal-Borriello : c'è aria d'addio. L'avvio è stato incoraggiante, ma poi qualcosa ha fatto crack, non solo nel polpaccio di Borriello, ma anche tra il centravanti napoletano e il club ...

Calciomercato Inter - Ausilio è pronto a scatenarsi : i nomi sul taccuino e le richieste di Spalletti : Inter alle prese con un Calciomercato che potrebbe essere molto Interessante in chiave rafforzamento della rosa, sempre senza spese folli come previsto dal Fair play finanziario L’Inter ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la tanto agognata Champions League è arrivata all’ultima giornata con l’exploit in casa della Lazio. Adesso serve costruire una rosa all’altezza, magari più profonda rispetto a quella di ...

Calciomercato Inter - i colpi per la Champions League : 4 nuovi acquisti per Spalletti - l’11 in grado di lottare per tutto [FOTO] : Calciomercato Inter – Impresa dell’Inter nell’ultima giornata del campionato di Serie A, successo sul campo della Lazio che ha permesso di conquistare il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro del club. La squadra nerazzurra è stata in grado di ribaltare il risultato di 2-1 nei minuti finali grazie alle reti di Icardi su calcio di rigore e Vecino, la dirigenza adesso ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news : regalo da Champions per Spalletti - che coppia con Brozovic! : Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:40:00 GMT)

Calciomercato Inter - obiettivo Kovacic per Spalletti : ... con Luciano Spalletti che insisterebbe per riportare alla Pinetina l'attuale centrocampista del Real Madrid come riporta il 'Corriere dello Sport'. Il Ds Ausilio avrebbe già programmato un incontro ...