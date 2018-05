Calciomercato Roma | ingaggiato Coric

Calciomercato Roma - a destra uno tra Vrsaljko - Meunier e Kaderabek : Roma - Peres ha le valigie pronte , piace al Besiktas che ha chiesto anche Gerson, , Florenzi è alle prese con un rinnovo complicato , in settimana nuovo incontro con l'agente Lucci, e Karsdorp è ...

Calciomercato Juventus - altra beffa alla Roma : bianconeri pronti a pagare la clausola di Pellegrini! : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo aver conquistato campionato e Coppa Italia ha intenzione di tentare per la prossima stagione l’assalto al Triplete con Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri protagonisti in queste ultime ore di mercato, definita la trattativa che porta al terzino destro Darmian, allo United 13 milioni di euro. Per il centrocampo a momenti arriverà ...

Calciomercato Roma - Coric in città : trattativa ai dettagli : La Roma ha messo le mani su Ante Coric. Il talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria, partito dalla capitale croata, è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, sintomo che la ...

Calciomercato Roma - definito il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, il tecnico Di Francesco ha fatto un grande lavoro. Nel frattempo la dirigenza giallorossa si muove sul fronte mercato, definito il primo innesto per la prossima stagione: si tratta di Ante Coric che nelle ultime ore è sbarcato a Roma, ultimi dettagli burocratici prima di diventare ...

Calciomercato Roma all'attacco : Berardi e Kluivert : Roma - Nella passata stagione la Roma , e Di Francesco , avevano accarezzato l'idea Berardi , ma le richieste economiche del Sassuolo , 40 milioni, avevano frenato tutto. Ora, dopo una stagione ...

Calciomercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

Calciomercato Lazio - per la difesa sogno Romagnoli : ROMA - Il mercato della Lazio si dipana attorno a quattro nodi. Il primo sarà trovare un erede di De Vrij , poi servono un centrocampista e un attaccante per aumentari i ricambi; inoltre occorrerà ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di Cristante : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...

Calciomercato - in Olanda sono certi : “Justin Kluivert andrà alla Roma” : Justin Kluivert è finito nel mirino della Roma di mister Di Francesco che potrebbe aggiungere un esterno offensivo alla sua rosa per la prossima stagione “Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa”. Lo ha detto Andy Van der ...

Calciomercato Roma - oggi arriva Coric per le visite mediche : Le alternative secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Torreira della Sampdoria e Pulgar del Bologna . Mentre in attacco, come ormai risaputo, l'obiettivo numero uno della Roma è il figlio d'arte ...

Calciomercato - «Roma - si complica la pista Brahimi» : ROMA - Si complica per la Roma la strada che porta a Yacine Brahimi , 28enne esterno d'attacco algerino in forza al Porto . Secondo "O Jogo", i 25 milioni che i giallorossi sarebbero pronti a offrire ...

Calciomercato Roma : caccia a un sostituto di Dzeko Video : Finita la stagione, è chiaro che il bosniaco Edin Dzeko abbia svolto un gran lavoro durante questa stagione, tanto che nel reparto avanzato è stato uno dei migliori, se non il giocatore, e quello che ha totalizzato più reti e minuti di gioco con una buona media voto. La societa' giallorossa, per la prossima stagione, dovra' lottare su più fronti, per questo il direttore sportivo Monchi [Video] sarebbe intenzionato a trovare un attaccante che ...