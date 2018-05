Calciomercato Napoli | Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea

Calciomercato Napoli - obiettivi Achraf e Mayoral : Achraf e Mayoral nella lista del nuovo tecnico Ancelotti Napoli Mayoral / Difficile la pista Benzema , il Napoli si proietta su altri due obiettivi in casa Real Madrid . Stando a 'Rai Sport', il club azzurro avrebbe messo nel mirino i due giovani talenti Achraf Hakimi e Borja Mayoral per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Ancelotti. Il laterale marocchino e l'attaccante spagnolo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

Calciomercato Napoli - Hamsik : 'Tentato dalla Cina' : Napoli - 'Futuro? Sì ammetto di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti: per ora sono un giocatore del Napoli '. Così Marek Hamsik durante un'intervista rilasciata al portale slovacco sport24.

Calciomercato Napoli : Koulibaly costa 120 milioni - : Ho iniziato a giocare a calcio quando ho visto la Francia vincere la Coppa del Mondo 98. Ho sognato di poter giocare un Mondiale, e sono alle porte del mio sogno. Il Napoli? Credo di essere arrivato ...

Calciomercato - indizi su Balotelli al Napoli : la scommessa paga 2 - 00 : TORINO - Napoli scatenato sul mercato, almeno così dicono gli indizi. Dopo l'arrivo di Ancelotti, tocca a Mario Balotelli scatenare tifosi, giornalisti e bookie. Sulla pagina Twitter dei partenopei, ...

Calciomercato Napoli - sondaggio con il Betis per Fabian Ruiz : Nomi, idee, strategie e profili valutati: il Napoli è al lavoro per regalare i primi rinforzi a Carlo Ancelotti. Nel lungo incontro dei giorni scorsi tra lormai nuovo allenatore azzurro e il ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso l’addio : il nome il pole per il sostituto : Calciomercato Napoli – Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di Calciomercato che lo attende. A Radio Kiss Kiss, Joao Santos ha analizzato la possibilità per il suo assistito di seguire Sarri al Chelsea, ma anche l’ipotesi City al fianco di Guardiola che già si è fatto vivo con l’agente. “L’arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa, ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno ...

Calciomercato Napoli - contatto con Paredes : sarà lui il dopo-Jorginho? : Jorginho minaccia di andar via da Napoli ed il patron De Laurentiis va subito all’assalto di uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione Il Napoli è pronto a scatenarsi. Dopo l’arrivo di Carletto Ancelotti sulla panchina partenopea, adesso è giunto il momento di pianificare le mosse di Calciomercato che Giuntoli dovrà mettere a segno nelle prossime settimane. Il primo passo è stato fatto in merito al regista di ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...