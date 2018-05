Calciomercato | la Lazio vuole strappare Badelj al Milan

Calciomercato Lazio - le mosse : l’innesto a zero - il testa a testa ed il sogno in prospettiva : Calciomercato Lazio – Ancora tanta delusione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Inter e la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato, importanti indicazioni nelle ultime ore. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ ormai ad un passo l’arrivo di Badstuber che si libera dallo Stoccarda, in uscita Wallace e Bastos. Serve almeno un altro difensore ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Calciomercato Lazio - si profila un ritorno : ecco tutti i nomi sul taccuino : Calciomercato Lazio – Ancora grande delusione in casa Lazio dopo la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito è pronto a rinforzare la squadra per riprovarci nella prossima stagione. L’intenzione è individuare il sostituto di De Vrij, due i nomi in pole, Badstuber e l’ex Torino Glik, contatti in corso con entrambi. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe esserci un cavallo di ritorno ...

Calciomercato Lazio - per la difesa sogno Romagnoli : ROMA - Il mercato della Lazio si dipana attorno a quattro nodi. Il primo sarà trovare un erede di De Vrij , poi servono un centrocampista e un attaccante per aumentari i ricambi; inoltre occorrerà ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di Cristante : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...

Calciomercato Lazio - Immobile apre le porte ad un possibile addio : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Inter che ha negato la possibilità di disputare la prossima Champions League, per questo motivo non sono da escludere cessioni eccellenti come Milinkovic-Savic ed Immobile. Ecco le parole dell’attaccante: “Al mercato ci pensano i miei agenti, io sono tranquillo. Alla Lazio sto bene e questo club mi ha dato tanto. Certo però ...

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Calciomercato Milan - le mosse per la prossima stagione : contatti con Lazio e Fiorentina : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla positiva prestazione nella gara di campionato contro la Fiorentina, successo che ha permesso di concludere la stagione al sesto posto. Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il 2 Aprile su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del ritorno di fiamma del Milan per Ciro Immobile, adesso arrivano nuove conferme, la mancata ...

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Su de Vrij qualcuno ha giocato sporco' : Su de Vrij non c'e' nessuna vicenda . qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera": è duro Igli Tare, ds Lazio,...

Calciomercato Lazio - novità dalla Francia : “ecco il colpo che ha in mente Lotito” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, il club biancoceleste è in lotta per la qualificazione in Champions League e si prepara con fiducia per il rush finale. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo arrivano novità dalla Francia su un possibile colpo per i biancocelesti. Si tratta del centrale Jemerson, calciatore del Monaco e seguito già in passato dai ...

Calciomercato Lazio - The Sun : pronti 91 milioni di euro per Milinkovic-Savic dallo United : Il suo talento e i suoi 11 gol in campionato non potevano che attirare le attenzioni dell'europa intera. Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente la stella più luminosa in ottica mercato che la Lazio ...

Calciomercato - un ex Lazio al Milan? : EX Lazio - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo rossonero Mirabelli avrebbe cenato con l'agente di André Silva per discutere di un possibile scambio che porterebbe il ...