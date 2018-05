Calciomercato Juventus | la richiesta di Allegri per il centrocampo | problema

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per la Champions : ecco i nomi Video : La Juventus ha intenzione di fare un mercato di primo piano in questa sessione estiva. Beppe Marotta ha ammesso di trattare due calciatori che vorrebbero tornare a Torino. Stiamo parlando di Paul Pogba e di Alvaro Morata. Il centrocampista francese non si è mai ambientato al Manchester United, come dimostra il fatto che il tecnico dei Red Devils José Mourinho lo ha lasciato spesso in panchina nella stagione appena passata. Lo stesso discorso ...

Calciomercato Juventus - Bonaventura grande obiettivo di Allegri : Non è un mistero l'interesse dei bianconeri per il calciatore rossonero, che come riporta 'Rai Sport' sarebbe il grande obiettivo di Massimiliano Allegri per completare il centrocampo dopo l'...

Calciomercato Juventus - altra beffa alla Roma : bianconeri pronti a pagare la clausola di Pellegrini! : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo aver conquistato campionato e Coppa Italia ha intenzione di tentare per la prossima stagione l’assalto al Triplete con Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri protagonisti in queste ultime ore di mercato, definita la trattativa che porta al terzino destro Darmian, allo United 13 milioni di euro. Per il centrocampo a momenti arriverà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Howedes : “ecco la decisione per la prossima stagione” : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra. Molto probabilmente non farà parte della rosa il difensore Howedes, ecco le parole del diretto interessato in un’intervista rilasciata alla BILD: “non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di ...

Calciomercato Juventus - Höwedes : 'Non escludo l'ipotesi di tornare allo Schalke 04' : Alla Juventus è arrivato la scorsa stagione dallo Schalke 04 con la formula del prestito oneroso , 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto già stabilito a 13 milioni di euro, ma la sua stagione ...

Calciomercato Juventus : Marchisio ai saluti : Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. Inutile nascondersi dietro ad un dito, Marchisio ha giocato pochissimo e quel poco è stato contro squadre da zona retrocessione. Solo 19 minuti in ...

Calciomercato Juventus - super scambio con il Barcellona? Video : La Juventus potrebbe mettere a segno dei grandi colpi di mercato nella prossima sessione estiva. Uno dei principali obiettivi è Sergej Milinkovic-Savic, forte centrocampista serbo che milita nelle fila della Lazio e che è stato uno dei migliori nel suo ruolo nella scorsa stagione. Lotito, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e lo valuta almeno cento milioni di euro. Su di lui, inoltre, ci sono anche Paris Saint Germain, Real Madrid e ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Darmian : tutti i dettagli economici : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato, nelle ultime ore definita una trattativa importante per la prossima stagione. E’ fatta per il nuovo terzino destro che si giocherà il posto da titolare con De Sciglio, stiamo parlando di Matteo Darmian del Manchester United, nelle ultime ore definiti gli ultimi dettagli. Nelle casse del club inglese circa tredici milioni di euro mentre per il calciatore è pronto ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Calciomercato Juventus : 4 big si trasferiscono in Premier? I possibili sostituti Video : Mezza Juventus potrebbe ‘emigrare’ in Premier League. Le big del campionato inglese sono pronte a dare l’assalto ad alcuni elementi cardini del club bianconero. Nello specifico il Manchester United sembra stia muovendo passi importanti per assicurarsi due pedine dallo scacchiere di Massimiliano Allegri. La societa' britannica è pronta a fare follie per assicurarsi l’estroso esterno brasiliano Douglas Costa. --Secondo il Corriere dello Sport i ...

Calciomercato Juventus - offerta per Douglas Costa? Ecco le cifre Video : In casa Juventus potrebbero esserci delle importanti cessioni in questa sessione di Calciomercato estivo. Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Manchester United; il club britannico, infatti, ha messo nel mirino Douglas Costa, certamente uno dei migliori calciatori della Juventus nella stagione appena passata. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per ...

Calciomercato Juventus - ecco Darmian : Getty Calciomercato Juventus, possibile scambio Darmian-Mandzukic col Manchester United Secondo Fabrizio Romano di Sky Sport il via libera da parte dei Red Devils potrebbe arrivare in queste ore e il ...